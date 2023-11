VIDEO TN - ADL: "L'Italia ha rubato la partita, manca un rigore all'Ucraina!"

Fonte: Arturo Minervini

Nel corso della presentazione del libro "La strada di un sogno" dell'agente Mario Giuffredi, nella sala Champions del Maradona è intervenuto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Mario fa un lavoro complicatissimo, tutti coloro che fanno un lavoro così complicato sono degli irrazionali e con loro non si può che discutere. Però dal confronto pesante nasce quella strada che si traduce in un sogno. Nell’55 Fellini conquistò l’Oscar con “La Strada”, c’è un binomio: una persona che ha un sogno non può essere che di strada. Noi battendo il marciapiede riusciamo a percepire tutte quella particolarità che nel quotidiano costituiscono il sogno.

In qualche modo Giuffredi, attraverso tutti quelli che rappresenta, interpreta i sogni di quelli che magari amerebbero vedere non una partita rubata come quella di ieri sera dall’Italia, dove mancava un rigore per l'Ucraina. In verità avete giocato molto bene, io l'ho vista, siete stati come poche volte ho visto giocare la Nazionale italiana, soprattutto negli ultimi tempi. Gli ucraini erano tosti, bravi e probabilmente motivati da una guerra che incalza. Quindi avevano anche loro da rappresentare un sogno di libertà, che nessuno di noi riesce ad avere compiutamente e completamente. Ognuno di noi porta dentro di sè un bagaglio che frena, ma che forse aiuta anche a raggiungere un sogno. E che cosa c'è di più bello di quel forse? Se fosse tutto così facile il sogno non rimarrebbe tale”.