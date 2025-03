Audio bestemmia Lautaro, Pistocchi: "Gravissima la smentita in diretta tv! Che brutta figura!"

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato la vicenda dell'espressione blasfera di Lautaro Martinez tramite il suo account X: "Che il Calcio sia pieno di farisei, gente che si batte il petto solo quando gli pare, è risaputo. Per questo non mi meraviglia il fatto che Lautaro, come tanti altri calciatori, abbia nel suo lessico anche esclamazioni blasfeme, segno di poca cultura ed educazione.

È più grave, in verità, la smentita, pubblica e in diretta tv. Ed è grave perché fatta in un momento di celebrazione, e quando il problema sembrava archiviato. Caro Lautaro, cosa diranno i giovani se un campione dice le bugie? Brutta figura, pessima".