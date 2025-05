Politano: "Attraversato ogni emozione, sofferto e gioito insieme. Ne manca una, noi con voi"

Il Napoli non va oltre il pareggio sul campo del Parma, ma tanto basta per rimanere in vetta alla classifica a una giornata dalla fine del campionato, alla luce del contemporaneo 2-2 dell'Inter in casa contro la Lazio. Matteo Politano, esterno offensivo azzurro, commenta a caldo a mezzo social quanto avvenuto al Tardini: "Abbiamo attraversato ogni emozione. Abbiamo sofferto e gioito insieme. Ne manca una.

E la giochiamo in casa nostra. Noi con voi".