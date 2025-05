Rai, Perillo: "Pari che vale una vittoria! C'era nervosismo e tremenda paura di perderla"

vedi letture

Una 37esima giornata da cardiopalma, neanche se qualcuno l'avesse voluta scrivere sarebbe riuscito a restituire quel che di folle è successo stasera. Il Napoli clamorosamente fa 0-0 col Parma, in oltre 100 minuti giocati con un calcio di rigore agli azzurri revocato in extra-time. Dall'altro lato pure c'è dell'incredibile, l'Inter viene recuperata due volte dalla Lazio, il pareggio definitivo lo segna Pedro al 90esimo e al 98esimo viene annullato un gol ad Arnautovic.

Dunque non è cambiato nulla: il Napoli resta primo a +1 sull'Inter e si deciderà tutto all'ultima giornata di campionato. Così il giornalista Rai Antonello Perillo ha commentato il match sul suo profilo X: "È stata una sfida intensissima, ricca di emozioni, vissuta dai tifosi napoletani con il fiato sospeso dal primo all’ultimo minuto di gioco. Alla fine è arrivato un pareggio che vale come una vittoria. Un punto che molto probabilmente risulterà decisivo per la conquista del quarto scudetto, grazie all’impresa compiuta dalla Lazio, che a San Siro nei minuti finali è riuscito a pareggiare a sua volta contro l’Inter. Il Napoli adesso è un passo dal coronamento di un sogno.

Partita giocata tutta sul filo della tensione, del nervosismo, con la voglia di vincerla ma anche con una tremenda paura di perderla. Migliore in campo Rrahmani, semplicemente insuperabile e assoluto leader della difesa. Molto bene, dopo un inizio stentato, anche Anguissa, per le sue percussioni e per essere andato anche vicinissimo al gol. Bravo anche Meret, per un paio di interventi importanti. Encomiabili per il consueto impegno Spinazzola e Politano. Peggiore tra gli azzurri Lukaku, stoppato su ogni pallone dal diciottenne Leoni. Adesso bisogna solo mantenere la calma. Il Cagliari è già salvo, e il Napoli deve arrivare con la massima concentrazione alla sfida finale che vale il titolo".