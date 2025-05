Palmeri: “San Siro scioccato! Il Napoli l’aveva buttato via e l’Inter riperde lo Scudetto!”

vedi letture

Al termine di Inter-Lazio, il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato ai microfoni di Sportitalia l'incredibile testa a testa tra i nerazzurri e il Napoli, che vede gli azzurri restare primi con un punto di vantaggio ad una giornata dal termine del campionato: "Il caos dell'universo del calcio è capace di produrre il rumore del silenzio di 70mila persone tutte assieme fuori da San Siro. Perchè questa è l'immagine dei 70mila che sono usciti fuori dallo stadio e non producevano un suono, ancora scioccati e increduli per quello che avevano visto. Dario Argento avrebbe: Ragazzi anche meno, troppi colpi di scena'.

C'è della rabbia per l'arbitraggio, si è davvero visto di tutto. L'Inter aveva avuto anche la capacità di risalire sugli eventi, ma è incredula, come il mondo interista, perchè ha riperso lo scudetto. Era un pensiero che aveva già metabolizzato fino al prima di Napoli-Genoa. Il Napoli stava buttando lo scudetto a Parma e l'Inter fino all'88' era ancora avanti. In questo averlo perso, riperso, ripreso e riperso ancora c'è quella fragilità del calcio dell'Inter. Il Napoli doveva fare 6 punti, ne ha fatti 2 e rimane ancora davanti. L'immagine è questa: del silenzio dell'incredulità dei 70mila che uscivano da San Siro, davvero difficile descriverlo. Non urla, non lamentele, ma proprio il silenzio dell'incredulità".