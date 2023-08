"Che tristezza il nostro gioiello in Arabia", "Se hai Zahavi come agente...", tifosi Celta delusi da Gabri Veiga

C'è anche chi è più pragmatico e spera nel pagamento della clausola, in modo da ottenere qualche milione in più rispetto alla proposta del Napoli

La scelta di Gabri Veiga di accettare i soldi dell'Ah-Ahli ha sorpreso anche i tifosi del Celta Vigo. Sui social dei tifosi degli spagnoli non mancano i riferimenti all'agente Zahavi ("quando ti affidi a lui neanche sai dove ti manda"), ed all'Arabia Saudita ("che tristezza non poterlo vedere in Champions", "il nostro gioiello finisce la carriera all'Ah Ahli"). C'è anche chi è più pragmatico e spera nel pagamento della clausola, in modo da ottenere qualche milione in più rispetto alla proposta del Napoli, ma al momento non ci sono conferme in questo senso.