Milinkovic-Savic, i dettagli: prestito a 15mln, le cifre dell'ingaggio. E spunta una rinuncia

Il Napoli piazza il sesto colpo di un mercato estivo da assoluto protagonista: Vanja Milinkovic-Savic è un nuovo portiere azzurro. L'accelerata decisiva delle ultime 24 ore ha portato all'annuncio presidenziale di Aurelio De Laurentiis alle 21:30 di ieri. Anche tra i pali, ora, i campioni d'Italia avranno due prime scelte: Alex Meret, due volte campione d'Italia e numero due della Nazionale, e Milinkovic-Savic, un top player reduce da una stagione super con il Torino, dove ha parato ben quattro rigori, ergendosi a miglior specialista in Europa.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, racconta i dettagli dell'affare che ha portato Milinkovic-Savic a diventare azzurro: "2,5 milioni netti di ingaggio al giocatore, per il Torino 15mln di prestito oneroso con obbligo a 6,5 se il Napoli fa un punto da febbraio in poi per dilazionare il pagamento. Ha voluto fortemente il Napoli rinunciando anche a 600mila euro per chiudere il trasferimento. Richiesta precisa di Conte con Suzuki che però era inaccessibile".