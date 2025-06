Inter, Lautaro non ci sta: "Dobbiamo alzare il livello. Serve umiltà e saper soffrire"

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 in rimonta contro gli Urawa Red Diamonds: "Lo abbiamo già detto che le partite saranno tutte così, perché affrontiamo squadre di un altro continente e giocano in questa maniera con tanto cuore. Noi come squadra dobbiamo alzare il livello, essere umili e saper soffrire. Ci dispiace tanto prendere gol nel loro unico tiro, dobbiamo migliorare ancora tanto".

Peccate di umiltà?

"No, dico che dobbiamo sporcarci le mani, fare anche il gioco sporco perché in queste competizioni contano però siamo umili altrimenti non avremo alzato così tanti trofei".

Ma che gol hai fatto?

"Ho pensato che fosse la mia opportunità e quando vuoi le cose sicuramente è più facile".