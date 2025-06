Ultim'ora Sancho-Napoli, Romano annuncia: "Contatti positivi con gli agenti, ma c'è un problema"

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite un video sul suo canale YouTube, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa del Napoli per Jadon Sancho: "Il mercato italiano si intreccia con la Premier League. Su Jadon Sancho, quello che risulta è che il giocatore continua ad avere un dialogo con il Napoli, quindi ci si sta parlando per capire la fattibilità dell'operazione. Sancho al Napoli piace tanto, ma ci sono tanti giocatori in lista per quella posizione: abbiamo incluso anche Ndoye, che il Napoli ha bloccato.

C'è un accordo con il giocatore svizzero sul contratto, ma ancora non c'è l'intesa tra Napoli e Bologna, i due club continueranno a parlarsi nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Sancho invece, il Napoli ha già parlato con gli agenti dell'inglese e c'è stato un feedback positivo, ma il vero problema resta la formula. Se dovesse essere definitivo, il Napoli non avrebbe problemi a pagare il cartellino ma lo stipendio non potrebbe mai essere lo stesso che guadagna al Manchester United. Anche dovesse essere un prestito, il Napoli lo considera un ingaggio sporporzionato e non vuole coprirlo per intero. O il Manchester United va incontro a Sancho o Sancho va incontro al Manchester United".