Ultim'ora Tutto su Nunez! Romano: "Previsti nuovi contatti con Liverpool e agenti, è la priorità!"

vedi letture

Darwin Nunez è in cima alla lista dei desideri del Napoli per il ruolo di centravanti. Il club azzurro ha infatti deciso di puntare forte sull’attaccante uruguaiano, individuato come profilo ideale per guidare il reparto offensivo nella prossima stagione. Al momento, come riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la società non prenderà in considerazione alternative: tutta l’attenzione è concentrata su Nunez. I contatti con il Liverpool, club proprietario del cartellino, e con l'entourage del giocatore proseguiranno anche nella prossima settimana.

L’obiettivo del Napoli è chiaro: comprendere se ci siano i margini economici per condurre l’operazione a buon fine. In particolare - si legge - si lavorerà per definire le condizioni dell’eventuale trasferimento e valutare la sostenibilità dell’ingaggio richiesto dal calciatore, che al momento percepisce uno stipendio importante. Il club partenopeo vuole muoversi con decisione ma senza forzature, consapevole che la trattativa è complessa e richiede tempo. Nunez è l’obiettivo numero uno e ogni altra pista resterà in secondo piano finché non verrà chiarito se l’affare potrà realmente decollare.