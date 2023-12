Ex all. portieri Nazionale: "A 15 anni tutti si fermavano ad ammirare Meret, è un gran portiere!"

Vincenzo Di Palma, docente tecnico scuola di Coverciano ed ex allenatore portieri della Nazionale Italiana, ha parlato su Youtube a Porta Portier di Luciano Tarallo

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Di Palma, docente tecnico scuola di Coverciano ed ex allenatore portieri della Nazionale Italiana, ha parlato su 'Psn Tv', su Youtube a Porta Portier di Luciano Tarallo: "Io sono sempre stato un ammiratore di Meret, perché ho avuto la fortuna di stargli vicino, di vederlo all'opera all'età di 15 anni, quando ha dato una dimostrazione davvero di un grande portiere.

Si sono fermati tutti ad assistere alle sue prodezze in quei giorni di raduno. Ha fatto delle cose eccezionali. Poi dopo, la partita è tutta altra cosa, però secondo me attualmente non si può dire che Meret non è all'altezza, io dico sempre che Meret è all'altezza del Napoli".