Osimhen-Juventus, Nerozzi scettico: “Non spenderei mai certe cifre”

vedi letture

Victor Osimhen, attaccante nigeriano di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Galatasaray, continua ad essere accostato alla Juventus, nonostante la valutazione altissima e la recente smentita di Cristiano Giuntoli.

Su questa ipotetica operazione si è espresso il giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi: "Idem per Osimhen: non spenderei mai 90-100 milioni (il problema non è il giocatore, ma la strategia) Juve", ha scritto su X.