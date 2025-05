Lukaku compie 32 anni, la SSC Napoli: "Tanti auguri a Romelu"

vedi letture

Compleanno in casa azzurra, Romelu Lukaku compie 32 anni: l'attaccante del Napoli è nato il 13 maggio 1993 ad Anversa. La SSC Napoli ha voluto fare gli auguri al centravanti con questo messaggio sui social: "Tanti auguri a Romelu che compie oggi 32 anni!"

Lukaku è il miglior marcatore del Napoli in questa stagione (13 reti) e anche il giocatore che ha partecipato attivamente a più gol (24, grazie anche a 11 assist). L'attaccante azzurro è l’unico giocatore della Serie A 24/25 in doppia cifra sia di gol che di assist. Lukaku è il giocatore che conta più gol di sinistro (11) nella Serie A 24/25 e con i 13 gol complessivi segnati sinora ha portato 13 punti al Napoli in questo campionato.