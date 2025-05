Video Juan Jesus, che lavoro: sta dando tutto se stesso per tornare subito

"Il recupero procede bene: sto facendo di tutto per rientrare il prima possibile, nonostante all'inizio si ipotizzava che la mia stagione fosse finita. Sto facendo terapie di mattina, pomeriggio e sera per non concludere così la mia stagione e rientrare in campo al più presto: voglio essere al 100% per aiutare la squadra in questo momento storico e complesso. Voglio esserci anche io". L'annuncio è di Juan Jesus. Il difensore del Napoli è intervenuto a Radio Crc.

Il brasiliano, fermo dopo aver rimediato la lesione distrattiva del semimembranoso della coscia contro l'Empoli, ha spesso pubblicato post in cui si allena e dà il massimo per tornare quanto prima, magari per l'ultima col Cagliari. Ecco l'ultimo video dai social: