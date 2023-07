FOTO - Jokic a Napoli: la stella NBA all'Ippodromo di Agnano, aneddoto con una... Peroni

MVP delle Finals in NBA, la stella del basket Nikola Jokic, forse il cestista più forte al mondo, ha approfittato dei suoi giorni di vacanza

"Ciao ragazzi, sono Francesco Credo e vi scrivo da Napoli. Ieri pomeriggio ho saputo che forse Nikola Jokic sarebbe arrivato all'ippodromo di Agnano, nella mia città, per seguire il suo nuovo cavallo Emily Pan. Nel dubbio sono salito sul mio motorino e mi sono fiondato a controllare. Dopo aver girato per tutto l'ippodromo, all'altezza delle stalle vedo un uomo molto più grosso dei cavalli. Nessuno, a parte due inservienti, sapeva chi fosse quel gigante e, indisturbato, sono stato l'unico ad avvicinarmi a lui per salutarlo.

Mi ha fatto un gran sorriso quando l'ho chiamato per nome, abbiamo scambiato due parole, e quando ha visto che stavo per tirare fuori una birra Peroni dallo zaino, gli sono brillati gli occhi e se l'è fatta offrire molto volentieri.

La normalità, la schiettezza, e l'umiltà con le quali quali si è fatto approcciare un atleta di questo calibro mi resteranno per sempre nel cuore. Credo sia un personaggio unico nel panorama sportivo mondiale".