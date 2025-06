Ultim'ora Niente Nunez, tutto su Lucca! Sky: contatti con l'Udinese, ma richiesta eccessiva

Il Napoli accelera sul mercato e stringe il cerchio attorno al nuovo attaccante. In queste ore il club partenopeo sembra aver scelto di puntare con decisione su Lorenzo Lucca, superando di fatto la pista Darwin Nunez, ritenuta al momento troppo complicata e onerosa. Nella giornata di oggi, come riferito da Sky Sport, si sono registrati nuovi contatti tra la dirigenza azzurra e l’Udinese, proprietaria del cartellino del centravanti classe 2000. I friulani hanno fissato una valutazione complessiva da 40 milioni di euro, bonus compresi, cifra che il Napoli ritiene eccessiva.

La volontà del club di De Laurentiis è chiara: proseguire la trattativa cercando di abbassare le pretese dell’Udinese e trovare un’intesa più favorevole. Il dialogo tra le parti proseguirà anche nei prossimi giorni, nella speranza di limare le distanze e arrivare alla fumata bianca. Lucca rappresenta un profilo gradito per età, caratteristiche fisiche e margini di crescita, e il Napoli vuole accelerare i tempi per consegnare il prima possibile un nuovo attaccante a Antonio Conte. La trattativa è aperta, ma servirà uno sforzo da entrambe le parti per arrivare alla chiusura.