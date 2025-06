In arrivo Lang e Juanlu! Rai: è fatta! Cifre e dettagli del doppio colpo

Il Napoli è pronto ad accogliere due nuovi rinforzi dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Stando a quanto riferito a ‘La Domenica Sportiva Estate' da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, il club azzurro ha chiuso per Noa Lang e Juanlu Sanchez. L’intesa con il PSV Eindhoven è stata trovata sulla base di 25 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus. Per l’esterno offensivo un contratto fino al 2030 e un ingaggio da 2,5 milioni a stagione e 300mila di bonus facili già da conseguire al primo anno. Si sta discutendo di una percentuale sulla futura rivendita che potrebbe essere del 10%.

Definita anche l’operazione con il Siviglia per Juanlu Sánchez, talentuoso laterale destro. Il 21enne, che andrà ad occupare presumibilmente il ruolo di Mazzocchi (in uscita dal club partenopeo), si trasferirà a Napoli per 12 milioni di euro più 2 di bonus. L’ingaggio si avvicinerà al milione ma avrà svariati bonus indicizzati che consentiranno al 2003 di migliorare il suo standard economico. Contratto di cinque anni per l'esterno spagnolo.