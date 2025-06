Nome nuovo per il centrocampo: spunta il 2004 del Brentford Yarmolyuk, i dettagli

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli, gli azzurri seguono Yehor Yarmolyuk, centrocampista classe 2004 di proprietà del Brentford, legato al club inglese da un contratto lungo, fino al 2031. A riportarlo è Fabrizio Romano tramite il suo canale Youtube. Questo è quanto raccontato dal collaboratore di Romano, Matteo Moretto, pochi minuti fa: "C'è un nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Vi abbiamo parlato in questi mesi di diversi profili: Frattesi, che è il preferito in assoluto, o di Musah. Ma c'è un calciatore che ha rinnovato recentemente fino al 2031, un ucraino del Brentford.

Non so se sarà un retroscena o se si possa trasformare in una trattativa. Per dover di cronaca diciamo che è un calciatore seguito dal Napoli. Si tratta di Yehor Yarmolyuk, centrocampista centrale del Brentfotd che l'anno scorso ha disputato 31 partite in Premier League. E' un nome nuovo. Il Napoli è affascinato dalle sue caratteristiche".