Ufficiale Billing, Okafor e Scuffet lasciano il Napoli! L'annuncio del club: "Grazie per la dedizione"

A gennaio scorso il Napoli ha acquistato tre calciatori in prestito e non ne ha riscattato nessuno. Philipp Billing, Noah Okafor e Simone Scuffet da oggi non fanno più parte dell'organico di Antonio Conte. Il club azzurro ha di fatto ufficializzato la decisione presa su tutti e tre con il seguente comunicato in cui ci ha tenuto a ringraziare i giocatori:

"La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Philip Billing, Noah Okafor e Simone Scuffet il nostro più sincero ringraziamento per la professionalità e la dedizione mostrate durante i mesi trascorsi a Napoli, coronati con la vittoria dello Scudetto. A loro vanno i migliori auguri e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo delle carriere sportive".