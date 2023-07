FOTO - Super-Lobotka già in perfetta forma: si allena in Slovacchia prima di Dimaro

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e diversi calciatori azzurri stanno già lavorando in vacanza per farsi trovare al meglio

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e diversi calciatori azzurri stanno già lavorando in vacanza per farsi trovare al meglio al raduno di Castel Volturno che anticiperà il ritiro di Dimaro. Stanislav Lobotka, ad esempio, sui social ha sfoggiato una forma fisica già perfetta. Il centrocampista slovacco si sta allenando in patria, duramente, come si evince dalle seguenti immagini.