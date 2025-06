Osimhen a Dimaro? Gazzetta: il Napoli ha la PEC pronta per convocarlo

Victor Osimhen sarà convocato dal Napoli per il ritiro di Dimaro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società intende inviare una PEC al calciatore per confermare la sua presenza, a partire dalle visite mediche di rito a Castel Volturno, seguite dalla partenza per il Trentino, a meno che non arrivi un'offerta concreta per un trasferimento.

La Rosea sottolinea che, mentre si attende una risposta da parte dell'attaccante, il Napoli procederà con la convocazione, come previsto dalle normative e dal buon senso. Si attende quindi una risposta positiva da Osimhen. In caso contrario, si potrebbe considerare un accordo che permetta al giocatore di allenarsi in modo autonomo, evitando situazioni potenzialmente imbarazzanti.

La società partenopea ha già delineato un piano: Osimhen dovrebbe essere a Castel Volturno il 14 o il 15 per le visite mediche, per poi unirsi ai compagni nel viaggio verso il Trentino.