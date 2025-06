Ufficiale Mondiale per Club, Benfica-Chelsea sospesa per allerta meteo: stadio evacuato

vedi letture

Dopo la vittoria del Palmeiras contro il Botafogo, il secondo ottavo di finale del Mondiale per Club tra Benfica e Chelsea aveva preso una piega favorevole ai londinesi. I Blues conducevano 1-0 grazie a una splendida punizione di Reece James, in una gara intensa e ricca di contrasti. Il Benfica, però, era in crescita nel secondo tempo e sembrava pronto a riaprire il match, prima che un imprevisto meteorologico cambiasse tutto.

A pochi minuti dalla fine, una minaccia concreta di temporale ha costretto gli organizzatori a sospendere la partita per motivi di sicurezza. Lo stadio è stato evacuato e ora si attende l’evoluzione delle condizioni atmosferiche per valutare se sarà possibile riprendere il gioco a breve o se il match verrà rinviato. Al momento non è stata comunicata una data ufficiale per la ripresa, ma il protocollo FIFA prevede la possibilità di sospendere temporaneamente o rinviare definitivamente le partite in caso di pericolo per l’incolumità di pubblico e atleti. Il risultato resta dunque congelato, e con esso anche la corsa all’ultimo posto disponibile per sfidare il Palmeiras ai quarti.