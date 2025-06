Non basta il 'sì' di Nunez: i motivi della frenata e del sorpasso di Lucca

vedi letture

Darwin Nuñez ha aperto al trasferimento al Napoli, ma il sogno dell’attaccante uruguaiano resta in salita. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Benfica, oggi al Liverpool, ha dato disponibilità a vestire l’azzurro: Manna ha incontrato a Milano l’intermediario Ramadani, ricevendo segnali molto positivi dal giocatore, affascinato dal progetto partenopeo e dalla suggestione di ripercorrere le orme del suo idolo Cavani.

Ma il gradimento dell’attaccante non basta. I principali ostacoli sono di natura economica. Il Liverpool valuta Nuñez circa 60 milioni di euro, una cifra altissima per le casse del club partenopeo. A complicare ulteriormente la trattativa c'è anche l'ingaggio: l’uruguaiano richiede circa 6 milioni netti a stagione, cifra che non potrebbe beneficiare dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita.

Con 40 gol segnati in tre stagioni ai Reds, Nuñez rappresenterebbe un colpo da novanta per il nuovo Napoli di Antonio Conte, ma serviranno incastri perfetti e un grande sforzo economico per provare a trasformare il sogno in realtà. Più concreto Lorenzo Lucca, che negli ultimi giorni ha superato l'uruguaiano e adesso pare essere il centravanti più vicino agli azzurri.