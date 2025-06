Beukema, scende in campo l'entourage per sbloccare la trattativa: l'ultima offerta del Napoli

vedi letture

Sam Beukema è il principale obiettivo del Napoli per rafforzare la difesa da consegnare ad Antonio Conte. Possibilmente pronta già per il ritiro di Dimaro, in programma il 17 luglio prossimo, al fine di favorirne l'inserimento in vista dell'inizio del campionato, 40 giorni più tardi. La trattativa col Bologna va avanti e adesso a scendere in campo per sbloccare la situazione è l'entourage del centrale olandese, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il Napoli è molto attivo anche su Sam Beukema, 26 anni, da due anni pilastro difensivo del Bologna che continua a chiedere 35 milioni. Il Napoli si è fermato a 25 più il cartellino di Zanoli che Italiano apprezza tanto. Ora entra in gioco anche l'entourage del giocatore. Beukema è grato al Bologna per la fiducia e la crescita di questi anni ma considera il Napoli l'occasione della vita e per questo spera che i due club possano raggiungere quanto prima l'accordo. Lavoro di pazienza e diplomazia per provare ad abbassare le pretese del Bologna".