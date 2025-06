Chiariello: “Nusa non mi entusiasma per tre motivi, Ndoye due categorie superiore!”

Tra gli esterni offensivi nel mirino del Napoli c'è anche Antonio Nusa, ala norvegese del Lipsia, che ha ben figurato nell'ultima sfida vinta dalla Norvegia 3-0 contro l'Italia. Ai microfoni di Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del classe 2005: "La pista per Antonio Nusa non mi entusiasma, perché è il classico calciatore di cui io diffido da morire per tre motivi. Il primo perché la storia dell'Italia calcistica è lastricata di calciatori che fanno un exploit contro la Nazionale tutti li vanno a rincorrere e poi falliscono clamorosamente nel campionato italiano.

Secondo motivo: perché è un giovane che non conosce nulla dell'Italia, non sa nulla del campionato italiano, c'ha il vantaggio di essere un under ma è un'incognita il suo inserimento. Terzo motivo: è un calciatore che è tutto da scoprire a certi livelli. Io andrei un po' più sul sicuro, gente già rotata e pronte, che sa già immediatamente cosa fare, che viene da un anno con Italiano. In questo momento Ndoye è due categorie superiore a Nusa”.