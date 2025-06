Prima pagina De Bruyne-Napoli ufficiale, Gazzetta apre con Frattesi: "Motore Inter!"

vedi letture

"Frattesi motore Inter" è il titolo odierno de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista classe '99 rientra nel progetto del nuovo allenatore e resterà in nerazzurro nonostante le richieste. Nella squadra che sta nascendo, con Chivu sarà protagonista e all'orizzonte non sembra più esserci spazio per una sua cessione.

Nazionale - Spazio poi alla Nazionale. Rino Gattuso in pole come c.t. In corsa anche per entrare nello staff due colonne azzurre degli ultimi anni come Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, come a voler comporre una sorta di gruppo spogliatoio attorno al prossimo ct. Insieme a loro c'è già Gigi Buffon - che ha già incontrato Rino - e poi potrebbe esserci anche un ruolo per l'ex c.t. Cesare Prandelli con il progetto giovani.

Calciomercato - Scatenato anche il Napoli che ieri ha ufficializzato Kevin De Bruyne e non si vuole fermare. Missione a Siviglia per il ds Manna per il terzino Juanlu Sanchez