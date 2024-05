Il Roma - Gasperini ha parlato del Napoli nelle interviste: sembrano parole d'addio

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Anche se restano da prendere con le molle, le parole di Gasperini possono far pensare a un addio, anche perché forse ha fatto riferimento all'offerta del Napoli. Resta lui la prima scelta se deciderà di lasciare Bergamo. Dietro c'è Italiano, che invece si libererà sicuramente ed è pronto a venire a Napoli. Più defilate, ma ancora da tenere in considerazione, le piste per Conte e Pioli".

Lo stesso Gasperini a fine partita ha detto la sua sul futuro ma restando vago e senza citare mai il Napoli.