Foto Tutti sul pezzo: Juan Jesus a Castel Volturno nel giorno libero per recuperare

Il Napoli oggi non si allena, all'indomani del successo di Lecce. Ma non vale per tutti. Come dimostrato da uno scatto pubblicato attraverso le sue Instagram Stories, Juan Jesus è a Castel Volturno per proseguire la sua tabella di recupero.

Il difensore brasiliano lavora per smaltire il prima possibile l'infortunio, ossia dalla lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra riportata durante la partita contro l'Empoli.