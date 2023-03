Il messaggio social di Juan Jesus: “C’è un lavoro da completare. Tutti uniti verso un sogno azzurro”

Questo il messaggio social del difensore del Napoli Juan Jesus in vista di questo rush finale di stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Dopo un pit stop in un luogo speciale, siamo già ripartiti. Ancora più determinati e affamati. Non sarà facile ma c’è un lavoro da completare. Tutti uniti, squadra e città, verso un sogno e un orizzonte…azzurro”. Questo il messaggio social del difensore del Napoli Juan Jesus in vista di questo rush finale di stagione.