Foto La Curva A contesta Osimhen: "Pezzente, ricorda che qui ha giocato Maradona!"

In Piazza Municipio a Napoli è stato affisso dalla Curva A un durissimo striscione di contestazione nei confronti di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, che ha presentato un certificato medico di malattia alla società azzurra per non presentarsi in ritiro, spingendo per essere ceduto al Galatasaray, è oggetto delle parole al veleno degli ultras partenopei: "Osimhen, l'ignoranza nella tua vita la farà sempre da padrona.

Pezzente, ricorda che qui ha giocato Maradona!", recita lo striscione. Di seguito la foto.