Video Il quarto Scudetto sulla pelle: ecco l'incredibile tatuaggio di Politano

Il quarto Scudetto sulla pelle, per sempre. Matteo Politano ha fatto le cose in grande e per celebrare questo trionfo s'è fatto tatuare il momento in cui sotto la curva alza al cielo lo Scudetto e la scritta Again. L'opera, realizzata da Valentino Russo, rapidamente è diventata virale tra i tifosi.

Anche Mazzocchi e Di Lorenzo nei giorni scorsi hanno mostrato il tatuaggio per il quarto Scudetto. Di seguito le immagini.