Dall'Olanda avvisano il Napoli: Lang lascerà il Psv, ecco il prezzo (al ribasso)

Noa Lang, protagonista di una buona stagione al PSV con 14 gol e 12 assist in 44 partite, è tornato nei radar del Napoli come possibile acquisto estivo. L’esterno olandese classe ’99 ha contribuito in modo decisivo alla vittoria dell’Eredivisie e si è messo in mostra anche contro la Juventus. Già a gennaio il club di De Laurentiis aveva presentato un’offerta da 30 milioni di euro, ma il club olandese rifiutò per non privarsi di un giocatore chiave a metà stagione.

Ora però il contesto è cambiato, secondo quanto riportato da AD.nl: Lang è disposto a lasciare l’Eredivisie e il suo entourage ha già avviato contatti per sondare nuove destinazioni. Il PSV è pronto a cederlo, ma solo per una cifra di almeno 20 milioni netti. Il Napoli potrebbe tornare all’assalto, anche considerando il gradimento del giocatore. Intanto Lang sarà impegnato con la nazionale olandese nelle sfide contro Malta e Finlandia, sotto osservazione anche in ottica mercato.