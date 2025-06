Ultim'ora Conte mette David in stand-by! Rai: Manna su altri tre punte. Tre smentite

vedi letture

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle trattative del Napoli: "Tutti davano in dirittura d’arrivo lo svincolato Jonathan David, ma Conte ha chiesto per ora una pausa di riflessione per valutare se prenderlo. Quindi il ds Manna si è rifatto vivo con l’Udinese per Lucca, col Liverpool per Nunez e con il Manchester United per Hojlund.

Smentiamo ufficialmente l’interesse per Guirassy del Borussia Dortmund e per Gyokeres dello Sporting, non rientrano nei piani. Smentita ufficiale anche sull’interesse per Donnarumma, bollata come fake news dal Calcio Napoli. Chiudo con due esterni che potrebbero arrivare: Zhegrova del Lille e Lee Kang-in del PSG. Interesse, infine, per Frattesi, pallino di Antonio Conte”.