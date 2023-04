"La figuraccia del calendario senza credibilità", ma si fece anche per la Juve: la bordata di Varriale

La Repubblica oggi ha pubblicato un editoriale a firma di Matteo Pinci dal titolo "La figuraccia del calendario senza credibilità".

La Repubblica oggi ha pubblicato un editoriale a firma di Matteo Pinci dal titolo "La figuraccia del calendario senza credibilità" in merito allo spostamento di Napoli-Salernitana. Una cosa che, per permettere festeggiamenti migliori per lo Scudetto, fece anche la Juventus nel 2019. E lo ricorda Enrico Varriale, giornalista, tramite Twitter: "Memoria selettiva ? Poi dicono che i tifosi del Napoli sono malati di vittimismo. Mah...".