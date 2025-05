La lettera di Valentina De Laurentiis: “Siamo un’unica anima. Uniti nulla è impossibile”

Valentina De Laurentiis, Style Designer della SSC Napoli, ha postato una lettera su Instagram dopo la vittoria del quarto scudetto: "Ci vuole coraggio per trasformare un sogno in realtà... E ancora più amore, sacrificio e tenacia per costruirlo, pezzo dopo pezzo, passo dopo passo. Grazie a chi sta davanti, con il volto esposto e la responsabilità sulle spalle. Grazie a chi lavora dietro, con la stessa passione e dedizione, lontano dai riflettori: siete l'anima

silenziosa che rende tutto possibile.

Un grazie speciale ai nostri tifosi, i sostenitori numero uno, instancabili, fedeli, sempre presenti. La vostra voce ci spinge, ci sostiene, ci ricorda chi siamo.

Senza tutti voi, niente avrebbe lo stesso significato. Siamo un corpo solo, un'unica anima che batte forte. Siamo il Napoli. Siamo famiglia. E quando siamo uniti, nulla è impossibile. Forza Napoli Sempre. E grazie, dal profondo del cuore".