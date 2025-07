Nuova maglia da record, ADL: "Ieri sul web abbiamo già incassato mezzo milione"

vedi letture

Aurelio De Laurentiis al Giffoni Film Festival ha rilasciato alcune dichiarazioni sul cambio di marcia dal punto di vista del marketing avuto dal suo Napoli anche grazie alla figlia Valentina. di seguito le sue parole: "Adesso nella mia azienda è come se ci fosse un'altra azienda, abbiamo aperto già tanti negozi, l'ultimo a San Domenico Maggiore, ieri con le magliette abbiamo incassato già 500mila euro sul web. Noi in poco tempo abbiamo trasformato e cambiato tutto".

Le parole di ADL hanno dato il vero senso alla nuova marcia della sua società anche dal punto di vista del merchandising. Nuove vittorie anche sul fronte della risposta della tifoseria che sta acquistando in gran numero non solo le maglie della squadra, ma tutto l'indotto economico nei confronti del nuovo vestiario azzurro. Un plasuo va fatto anche alla figlia del patron, Valentina De Laurentiis che sta davvero rivoluzionando il modo di indossare il marchio Napoli in giro per il Mondo. assieme alla sua squadra di esperti del settore.