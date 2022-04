La rabbia di Alvino: "Lo abbiamo gettato nel cesso. Non vi perdonerò mai!"

Su Twitter il giornalista Carlo Alvino, infuriato per la grande occasione persa dal Napoli, scrive.

Continua la discontinutà di risultati in testa alla classifica, stavolta è l'Inter a non approfittare del recupero contro il Bologna e resta seconda a due lunghezze dal Milan. Grande rammarico tra i tifosi del Napoli sui social, con la sconfitta di Empoli che diventa ancora più pesante, vincendo gli azzurri sarebbero ancora in corsa per lo scudetto. Su Twitter il giornalista Carlo Alvino, infuriato per la grande occasione persa dal Napoli, scrive: "Nel cesso, lo abbiamo gettato nel cesso. Non vi perdonerò mai! … ma comunque Forza Napoli Sempre".