Stadio Maradona, questa mattina Manfredi riceverà dossier per il restyling per Euro 2032"

vedi letture

Novità in arrivo sullo stadio Maradona. Le annuncia la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli su X: "In mattinata l’assessore Cosenza consegnerà al sindaco Manfredi il dossier completo per il restyling dello stadio in vista di Euro 2032". (leggi qui gli approfondimenti del Corriere del Mezzogiorno)