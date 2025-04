Ufficiale Stadio Maradona, Ass. Cosenza annuncia: "Inviato al Sindaco il dossier sul 3° anello"

Come raccontato in precedenza, questa mattina l’assessore del Comune di Napoli Edoardo Cosenza ha consegnato al sindaco Manfredi il dossier completo per il restyling dello stadio in vista di Euro 2032 con il focus sul terzo anello. Lo stesso assessore: "Come promesso l'articolato studio è stato completato entro il 30 aprile ed inviato al Sindaco. Adesso il materiale per discutere con il grande Presidente c'è. Loro e solo loro sono gli interlocutori... Da parte mia Forza Napoli Sempre" scrive Cosenza.

In basso la foto postata da Cosenza del suo Dossier.