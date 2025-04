Lady Mittelstadt: "Napoli amore infinito, un pezzo di casa e di cuore!"

"Napoli amore infinito, un pezzo di casa e di cuore!" ha scritto in un paio di post sui social lady Mittelstadt, Lea Prinz, moglie del terzino dello Stoccarda. I due sono stati in città per diversi giorni e domenica erano anche al Maradona per la sfida contro il Torino. Il difensore piace al Napoli e segue anche Di Lorenzo sui social. Il capitano ricambia il follow.

Mittelstadt, anni 27, 40 presenze in questa stagione quasi tutte sulla corsia mancina, segue anche il club azzurro su Instragram. Possibile indizio di mercato o semplice casualità lo si scoprirà solo in futuro. Di sicuro i due si sono trovati benissimo in città e non hanno fatto nulla per nasconderlo. Soprattutto la moglie del giocatore si è sbilanciata con parole forti e d'amore nei confronti della città di Partenope.