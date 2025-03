Video Le percentuali-Scudetto di Cruciani: "30% all'Inter e 50% al Napoli per il calendario"

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha fornito le sue percentuali nella corsa-Scudetto nel vodcast di 'Chiamarsi Bomber': "Sono quattro squadre in sei punti, la Lazio non la tiriamo dentro. Io do il 10% alla Juventus. Il Napoli secondo me è favorito dal calendario e lo metto al 50%. Inter al 30% e 10% all'Atalanta, come la Juve".