Mazzocchi sui social: "Fede vuol dire agire sapendo di non essere mai soli"

"Avere FEDE non vuol dire sperare. La speranza è per i deboli. Avere fede vuol dire “Agire” con la consapevolezza di non essere mai soli": lo ha scritto sui social il difensore del Napoli, Pasquale Mazzocchi. L'esterno ha postato anche una foto delle sue vacanze. Un messaggio chiaro, il suo. Mazzocchi ha esultato poche settimane fa per la vittoria dello scudetto. Dal sapore speciale, per lui, come unico napoletano del gruppo.

