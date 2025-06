L’agente Anellucci: “Lucca andrà al Napoli, lo confermo! Operazione da circa 50mln”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa: “Lucca? Sono stato tra i primi a dire che sarebbe andato al Napoli, e che ci sarebbe andato per una cifra importante. Continuo a credere a quanto dissi mesi fa. Non perché ho la palla di vetro o faccio il mago, ma perché sapevo alcune cose. Sapevo che i dirigenti del Napoli si erano mossi su Londra per parlare con la proprietà dell’Udinese, e da lì ho collegato i puntini. Quindi sì, continuo a dire che Lucca andrà al Napoli, e anche per una cifra alta, intorno ai cinquanta milioni di euro.

Riguardo a un altro attaccante, credo sia assolutamente possibile. Il Napoli sta alzando l’asticella in ogni reparto perché affronterà tre competizioni, tra cui la Champions League. Conte non può permettersi di avere una rosa ristretta: servono cambi di livello. Stanno facendo un mercato intelligente e mirato, proprio quello che serve. I nomi di Gyokeres e Nunez sono credibili, ma il club ci ha abituato anche a grandi sorprese.” .