Foto McTominay festeggia posando con Starace dopo il 2-0 al Torino: lo scatto sui social

Scott McTominay è l'uomo in più del Napoli in questo finale di stagione. Lo scozzese, autore della doppietta che stende il Torino e di nuovo MVP, trascina il Napoli in vetta solitaria alla classifica. A fine partita l'ex Manchester United posa insieme al magazziniere azzurro Tommaso Starace e posta la foto in una 'storia' Instagram. Lo scatto è ovviamente diventato subito virale sui social. Di seguito lo scatto.