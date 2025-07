Milinkovic saluta il Torino: "Un grande onore difendere la tua porta!"

Vanja Milinkovic-Savic da sabato è un nuovo portiere del Napoli e mercoledì comincerà la sua avventura azzurra con la partenza per il ritiro di Castel di Sangro. Intanto sui social ha cambiato la bio e ha scritto un messaggio dedicato ai suoi vecchi tifosi e al suo vecchio club: "158… sono le volte che abbiamo difeso la porta tutti insieme. Per me è stato un grande onore farlo. Grazie per tutto quello che mi avete dato". Il portiere ha postato un video celebrativo e ha ricevuto tantissimi commenti dei suoi ex compagni che lo ringraziano per le stagioni vissute insieme.

Il presente e il futuro di Vanja ora si chiama Napoli. Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piaceva al Napoli e piaceva a Conte, trattativa ormai conclusa, ci siamo. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri.