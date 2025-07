Termina il ritiro di Dimaro, Juan Jesus: "Fatica, sudore e zero scuse! Nessuno regala nulla"

Al termine del riitiro di Dimaro, il difensore del Napoli Juan Jesus ha pubblicato sui propri soial alcuni scatti del prima parte della preparazione estiva dei campioni d'Italia in Trentino. Dal 30 luglio al 14 agosto la squadra di Antonio Conte si trasferirà in Abruzzo per completare la preparazione nel ritiro di Castel di Sangro.

A corredo delle immagini il commento del brasiliano: "Prima parte di ritiro finita. Fatica, sudore e zero scuse. Sappiamo che nessuno ci regala niente, e proprio per questo ce lo andiamo a prendere con ia lavoro, ogni singolo giorno. Grazie a chi ci ha sostenuto in questi giorni: la vostra presenza si sente. Non è che l'inizio. Forza Napoli".