Foto Kvara a Di Lorenzo: "Il migliore", spuntano i commenti in napoletano di Lang e Ngonge

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Psg ed ex Napoli, si congratula con il capitano dei campioni d'Italia attraverso i social. Il georgiano al post su Instagram per la fine della prima parte di preparazione estiva di Giovanni Di Lorenzo: "Primo ritiro finito", commenta scrivendo "Migliore".

Tra i commenti spunta anche quello dell'erede di Kvara sulla fascia sinistra, Noa Lang, che scrive in napoletano al terzino del Napoli: "DiLo fratm". Oltre al nuovo acquisto anche Cyril Ngonge, appena trasferito in prestito al Torino, commenta scrivendo in lingua partenopea: "Quanto sfa...m sei bell fratm".