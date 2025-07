Rai, Perillo: "Chi critica per il mancato acquisto di Ndoye sbaglia di grosso, mercato di altissimo livello"

Il giornalista Rai Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il mercato del Napoli: "Chi critica il Napoli per non aver acquistato Ndoye sbaglia di grosso, non solo perché la valutazione data al giocatore era eccessiva. La campagna acquisti del club di De Laurentiis è di altissimo livello, seconda solo a quella del primo anno di Benitez, quando furono acquistati Reina, Albiol, Callejon, Mertens, Higuain e Zapata.

Con la differenza che il Napoli di oggi non è da rifondare, ma arriva da uno scudetto. Milinkovic-Savic, Beukema, Marianucci, un certo De Bruyne (di gran lunga il miglior colpo di tutta la Serie A), Lang e Lucca consentono a Conte di avere tra le mani un bolide. E non è finita qui…".