Pistocchi: "Davide abbatte Golia! Napoli frastornato, subisce il sorpasso dell’Inter"

Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta la sconfitta del Napoli a Como su X: "Il Como meraviglia mette sotto anche la capolista Napoli: è Davide che abbatte Golia. 1T in equilibrio, Como subito avanti per lo sfortunato autogol di Rrahmani che infila imparabilmente Meret. La reazione degli azzurri è furiosa, Politano e Spinazzola spingono sugli esterni, Raspadori sfrutta un errore di Kempf e fa 1:1. Adesso il Napoli fa la partita e spinge, ma il Como si difende con ordine e non corre grandi rischi.

Ripresa con il Como che cresce in aggressività e qualità , ma il Napoli ha due grosse occasioni, la prima con McTominay che spara su Butez, la seconda con Politano, che non rischia il tiro da posizione favorevole. E al 77’esimo passa il Como : Nico Paz costruisce per Diao, errore di Rrahmani e gol del talentino comasco. 2:1. Adesso il Napoli è frastornato, Conte passa al 4:2:4, entrano anche Okafor e Ngonge, ma il risultato non cambia. Il Napoli subisce il sorpasso dell’Inter, e sabato prossimo ci sarà Napoli-Inter".