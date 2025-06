Osimhen, scatta la convocazione del Napoli? Repubblica: "ADL ha la forza per tenerlo fermo!"

In attesa di novità sul suo futuro, Victor Osimehn dalla mezzanotte di lunedì prossimo - quando scadrà il prestito al Galatasaray - tornerà a essere a tutti gli effetti un giocatore nella piena disponibilità del Napoli. Le lettere ufficiali di convocazione stanno per partire e ce n’è una già pronta pure per Victor Osimhen che è 'spalle al muro', titola quest'oggi il quotidiano Repubblica raccontando che il bomber nigeriano dovrà quindi presentarsi al raduno del 15 luglio al centro sportivo di Castel Volturno, se nel frattempo non sarà stata trovata finalmente una soluzione alla sua cessione di cui ormai si discute da tempo.

E' un paradosso che il capo-cannoniere del terzo scudetto sia diventato un fastidioso problema. Già un anno fa Osimhen bloccò il mercato del Napoli per quasi tutta l’estate, prima di accettare soltanto all’inizio di settembre il trasferimento in prestito in Turchia. Un anno dopo, però, sarebbe il bomber nigeriano il più penalizzato da un nuovo braccio di ferro, considerando l'addio di Kvara ed il ritorno in Champions dopo lo Scudetto, col Napoli che così ha rimesso a posto i conti e se c'è reso invulnerabile. Il quotidiano sottolinea che "il Napoli ha la forza economica per tenere fuori dalla rosa Osimhen, in caso di rottura insanabile. Ed è altrettanto sicuro che di un nuovo prestito non se ne parla!". Bisognerà pagare la clausola da 75mln di euro, ma Osimhen è infatti in vacanza nella sua Lagos e per adesso ha fatto sapere di non voler ancora pensare al futuro, ma l'Al-Hilal presto tornerà alla carica dopo aver offerto 40mln al giocatore e 75 al Napoli.